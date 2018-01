Travolto da un pirata delle strada, muore in ospedale dopo giorni di agonia

Lo hanno trovato riverso sull'asfalto, in stato di semi incoscienza e con parecchie ferite su tutto il corpo. Poi la corsa in ospedale, alla Poliambulanza, dove i medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita. Tutto inutile: Vittorio Danesi, 77enne di Castrezzato, si è spento nella notte tra giovedì e venerdì, dopo aver lottato tra la vita e la morte per 5 giorni.

Ai soccorritori non era stato in grado di raccontare quanto gli era successo, all'inizio si era pensato che fosse stato vittima di un malore, ma i segni che aveva sul corpo hanno fatto poi propendere per tutt'altra pista: l'anziano è stato investito da un'auto che non si è nemmeno fermata a prestare soccorso. L'incidente la scorsa domenica sera a Castrezzato lungo la centralissima via Marconi.