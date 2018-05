Travolto da un Suv all’incrocio, ragazzo vola sul parabrezza

Brutto incidente stradale giovedì pomeriggio a Castiglione delle Stiviere, dove, verso le 14, un Suv Ford ha travolto un ragazzo intento ad attraversare la strada al semaforo del centro commerciale “Dei Laghi” di viale Dunant.

Il giovane è letteralmente balzato in aria, atterrando poi sul parabrezza dell’auto. Una dinamica da brividi, ma fortunatamente il ferito non ha mai perso conoscenza.

Soccorso da un’ambulanza, è stato subito portato in ospedale: le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione. Sulla dinamica del sinistro sono ancora in corso gli accertamenti della Locale.