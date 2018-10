Schianto tra auto e cane morto in strada, caos traffico in tangenziale

Mercoledì mattina di passione sulla tangenziale Sud, in prossimità dell'uscita di Castenedolo. Forti disagi per il traffico in entrambi i sensi si marcia, in particolar modo per chi viaggiava in direzione di Bergamo, dove la coda ha raggiunto i 5 chilometri di lunghezza.

A mandare in tilt la circolazione è stato in un primo momento l'incidente tra due auto, che non ha provocato feriti gravi, ma è stato necessario fermare il traffico per rimuovere i mezzi. Si sono poi creati nuovi rallentamenti per un intervento degli agenti della Stradale, che hanno dovuto rimuove dalla carreggiata la carcassa di un cane investito.