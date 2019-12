Drammatico schianto frontale sulla Provinciale, ragazza muore in ospedale

Uno schianto terribile, quello avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì a Carpenedolo, e dell'esito purtroppo fatale. A nulla è valsa la corsa in ospedale, alla Polimabulanza di Brescia: Giulia Ruggeri, 20enne di Calvisano, si è spenta poco ore dopo il ricovero.

L'incidente verso le 14.30, lungo la Provinciale 69. Per cause ancora al vaglio della polizia stradale di Salò, l'utilitaria guidata dalla giovane si è scontrata frontalmente con un'altra auto sulla quale viaggiavano due persone: un 18enne e la madre di 53 anni. Anche loro sono rimasti feriti, ma in maniera non grave.

Le condizioni della 20enne sono invece apparse immediatamente critiche. Dopo le prime cure prestate sul posto dai sanitari del 118, giunti a bordo di tre ambulanze, è stata trasferita d'urgenza alla Poliambulanza, ma i medici nulla hanno potuto per salvarle la vita: il cuore di Giulia ha smesso di battere nel tardo pomeriggio.