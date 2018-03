Schianto all'incrocio, auto 'vola' contro la ringhiera di una pizzeria

Spaventosa carambola lunedì pomeriggio a Calvisano, per fortuna senza feriti gravi. In ospedale, per accertamenti, sono finiti due ragazzi di 19 e 31 anni e una ragazza di 30: per loro pare solo lievi traumi ed escoriazioni. All'inizio si era però temuto il peggio: la centrale operativa del 112 aveva infatti inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso e una squadra dei Vigili del Fuoco.

Tutto è accaduto poco prima delle 18: una Fiat Punto, guidata da un 19enne del posto, e una Ford Fiesta, sulla quale viaggiavano un 31enne e una 30enne di Brescia, si sono scontrate all'incrocio tra via Zilie e la strada Provinciale 37.

La dinamica è ancora al vaglio della Polizia Stradale di Montichiari, che si è occupata dei rilievi. Stando alle prime ricostruzioni, all'origine dell'incidente ci sarebbe una mancata precedenza: una delle due utilitarie coinvolte avrebbe ignorato il semaforo rosso.

Dopo l'impatto, piuttosto violento, una delle due auto è stata sbalzata contro la ringhiera di una pizzeria che si affaccia sull'incrocio. Tanto, tantissimo, spavento ma, come detto, nessuna grave conseguenza per le tre persone coinvolte: dopo le prime cure prestate sul posto dai volontari della Croce Rossa di Calvisano, i tre feriti sono stati trasportati all'ospedale di Montichiari per ricevere le cure del caso.