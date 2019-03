Auto si ribalta, poi il terribile schianto contro un palo: morti due giovani

Drammatico incidente stradale nella notte tra venerdì e sabato a Calvagese della Riviera. Verso le 3.15, una Fiat 500 è uscita di strada mentre viaggiava lungo via Prati, località Carzago, finendo per schiantarsi contro un palo della luce in cemento. Prima dell'impatto, l'auto si era ribaltata su un fianco ed è stata così la capotte a finire schiacciata contro il pilone.

L'impatto è stato terribile, l'abitacolo si è letteralmente accartocciato su se stesso. All'interno erano presenti un 29enne e un 35enne residenti in zona: per loro non c'è stato nulla da fare, nonostante l'intervento di due squadre di Vigili del Fuoco, da Salò e da Paitone, e di due ambulanze e un'automedica. Ancora da ricostruire la dinamica dell'incidente, sulla quale stanno indagando i Carabinieri del Radiomobile di Desenzano.