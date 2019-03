Trattore si ribalta: strada invasa dai liquami, in paese tanfo insopportabile

Aria irrespirabile, ancora, a Calcinato: mercoledì mattina il paese della Bassa è stato avvolto da un insopportabile tanfo. La causa degli odori poco gradevoli, questa volta, non è un mistero: all’origine c’è un incidente stradale che ha coinvolto un trattore carico di gessi di defecazione, che avrebbero dovuto essere sparsi, secondo quanto previsto dalla legge, su un terreno di un’azienda agricola di Montichiari.

Il carico non è però mai arrivato a destinazione. Stando a quanto ricostruito dalla polizia locale, che si è occupata dei rilievi dell’incidente, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo agricolo lungo via Vighizzolo, tra Calcinatello e Vighizzolo: il trattore ha quindi finito per ribaltarsi nel campo adiacente alla strada.

Parte dei gessi di defecazione che trasportava sono finiti sull’asfalto e nel campo adiacente alla carreggiata, sprigionando un tanfo insopportabile. Il materiale sarebbe poi stato rimosso dagli operai della ditta di Calcinato da dove proveniva il carico, ma ci sarebbe voluto diverso tempo. Sul posto si sono precipitati anche i membri del comitato ‘Calcinato Basta Odori’, che hanno denunciato l’episodio su Facebook, chiedendo spiegazioni in merito a “quali procedure sono state attuate per il ripristino dei luoghi”.