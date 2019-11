Schianto allo svincolo, quattro feriti: grave una ragazza, arriva l'elicottero

Incidente stradale domenica mattina al celeberrimo svincolo dei Prati, l'ennesimo all'incrocio che si immette sulla Lenese, la Strada provinciale 668 che da Lonato porta a Montichiari. Il bilancio è di sette persone coinvolte, e quattro feriti ricoverati in ospedale: tra loro anche una ragazza di 20 anni, trasferita d'urgenza al Civile, in elicottero. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita.

E poteva andare anche peggio. Lo schianto poco prima delle 11.30: la giovane, alla guida di una Seat, sarebbe uscita dalla carreggiata laterale senza accorgersi dell'arrivo di un pulmino. Impatto inevitabile, nonostante il brusco tentativo di frenata: il furgone, che stava trasportando alcuni podisti amatori di ritorno da una gara, ha centrato in pieno l'utilitaria, che ha poi carambolato sull'asfalto.

Quattro feriti in ospedale

Niente di grave per i podisti rimasti feriti: a bordo del pulmino c'erano uomini e donne di età compresa tra i 56 e i 71 anni, in tutto sei persone. Per tre di loro si è reso necessario il ricoverato in ospedale: tutti ricoverati in codice giallo tra il Civile e la Poliambulanza. Le condizioni della ragazza, come detto, sono parse più serie.

Per motivi precauzionali è stato fatto decollare l'elicottero, che ha poi provveduto al trasporto in ospedale. Sul posto anche l'automedica e tre ambulanze: Croce Azzurra, Croce Bianca e i volontari di Calcinato. I rilievi sono stati affidati alla Polizia stradale: per liberare i feriti e per la messa in sicurezza della strada sono intervenuti anche i Vigili del fuoco. Non pochi i disagi al traffico: il tratto stradale è rimasto chiuso fino al termine delle operazioni di soccorso.