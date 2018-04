Bruttissima caduta in bicicletta: ciclista in gravi condizioni

Bruttissima caduta in bicicletta domenica pomeriggio a Vobarno: verso mezzogiorno, un 58enne si è schiantato mentre pedalava in discesa lungo via Falck, la strada che collega Carpeneda a Moglia.

Sul posto si è precipitata l’ambulanza dell’Anc di Roè Volciano, che ha trasportato il ferito nel piazzale sottostante la Valsir, dove l’attendeva l’elisoccorso arrivato da Bergamo.

Il 58enne è stato quindi portato in volo all’ospedale Civile di Brescia e qui ricoverato in gravi condizioni.