Sbanda in curva, auto si ribalta nella scarpata: ferita una ragazza

Una dinamica davvero da brividi: un'auto è uscita di strada mentre affrontava una curva, finendo ruote all'aria nella scarpata che costeggia via Della Maggia a Brescia.

L'incidente lunedì mattina, intorno alle 8.30, all'altezza della sede della Croce Rossa, già teatro di numerosi sinistri. Proprio in quel punto il guardrail era stato sfondato alcuni mesi fa, quando un camion si era ribaltato, perdendo il pesante carico.

All'inizio si è temuto il peggio e sul posto si è precipitata un'ambulanza in codice rosso. Per fortuna la giovane donna al volante - una 22enne - è riuscita a lasciare l'abitacolo dell'utilitaria (una Renault Clio) prima dell'arrivo dei Vigili del Fuoco. Per lei un forte shock, ma pare lievi traumi: è stata trasportata alla vicina clinica Poliambulanza per gli accertamenti del caso.

L'esatta dinamica è ancora al vaglio della polizia locale di Brescia, che dovrà accertare le cause dell'improvvisa perdita di controllo e della pericolosa uscita di strada dell'utilitaria.