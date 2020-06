Pauroso incidente: si schianta contro un albero, poi si ribalta in mezzo alla strada

E' ricoverato in ospedale in gravi condizioni il protagonista della paurosa carambola di giovedì pomeriggio in Via Collebeato a Brescia, all'altezza del campo sportivo: poco prima delle 15 la Fiat Punto guidata da un uomo di 81 anni si è ribaltata su un fianco, dopo un'improvvisa sbandata dovuta probabilmente alle pessime condizioni di asfalto e visibilità, dovute alle forte pioggia.

La vettura ha centrato in pieno un albero, quasi sradicandolo, e poi è finita in mezzo alla strada, appoggiata sul fianco sul lato del conducente. L'anziano alla guida è dunque rimasto incastrato nell'abitacolo: per liberarlo si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco.

Soccorso sul posto da un'ambulanza della Croce Rossa di Cellatica, è stato trasferito d'urgenza (in codice rosso) al Civile, dove è tutt'ora ricoverato. Per lunghi attimi le sue condizioni hanno fatto temere il peggio, nonostante non avesse mai perso conoscenza: dall'ultimo bollettino medico, invece, sembrerebbe ormai fuori pericolo.