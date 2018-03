Scooter tamponato da un'auto, donna 'vola' sull'asfalto e viene travolta da un furgone

A pochi giorni dalla drammatica carambola che è costata la vita a un operaio 55enne, un altro incidente dalla dinamica agghiacciante si è verificato lungo le strade cittadine. Venerdì pomeriggio uno scooter è stato tamponato da un'utilitaria: la coppia che viaggiava sulla due ruote è stata sbalzata con violenza sull'asfalto. Ad avere la peggio la donna: dopo la rovinosa caduta è stata travolta da un furgone in transito.

Tutto è accaduto poco dopo le 16.30 in via San Bartolomeo: la donna, una 40enne, sarebbe rimasta incastrata sotto il mezzo e per liberarla si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno sollevato di peso il furgone per consentire ai sanitari di prestare soccorso. La 40enne è stata rianimata sul posto e poi trasferita d'urgenza all'ospedale Civile, dov'è tuttora ricoverata in condizioni critiche.

Seri traumi anche per l'uomo che era alla guida dello scooter Bmw, anche lui ricoverato al Civile. Sono stati trasportati in ospedale, per accertamenti, anche la 18enne che era al volante dell'utilitaria e il conducente del furgone: entrambi avrebbero riportato un forte shock.

La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Locale di Brescia, che ha effettuato i rilievi di rito. Stando a una prima ricostruzione, pare che l'auto, una Fiat 500, stesse uscendo da una via laterale quando ha urtato lo scooter. Dopo l'impatto, la coppia a bordo è rovinata sull'asfalto mentre la due ruote ha finito la sua corsa contro un albero. Il furgone che stava sopraggiungendo proprio in quegli istanti avrebbe fatto di tutto per evitare di colpire la donna a terra, senza però riuscirci.