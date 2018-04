Pauroso schianto in tangenziale, auto si ribalta: due feriti

Spaventoso incidente venerdì sera lungo la tangenziale Sud di Brescia: per cause ancora da chiarire due auto si sono scontrate tra l'uscita di Brescia Ovest e quello di Roncadelle, in direzione di Iseo. A seguito dell'impatto una delle due macchine si è ribaltata in mezzo alla carreggiata.

Tutto è accaduto poco dopo le 22: sul posto la centrale operativa della Soreu di Bergamo ha inviato tre ambulanze e una squadra dei Vigili del Fuoco. Tanto, tantissimo, spavento ma sembra nulla di grave per i due automobilisti coinvolti, un 33enne e un 64enne: entrambi sono stati trasportati in ospedale, alla Poliambulanza, per le cure del caso e ricoverati in codice giallo. La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Stradale, che ha raccolto i rilievi di rito.