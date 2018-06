Camion si ribalta con 15 tonnellate di carne: una notte intera per recuperarlo

Ci sono volute quasi dodici ore di lavoro ininterrotto per rimettere in piedi (letteralmente) il Tir con targa bulgara ma che arrivava dalla Francia che mercoledì pomeriggio si è ribaltato lungo la rampa di accesso all'autostrada A4, all'altezza del casello di Brescia Est in territorio comunale di Calcinato. Forse una curva presa troppo larga, sta di fatto che il mezzo pesante è finito fuori strada, ribaltandosi sulla ripida scarpata sulla destra.

Poteva andare peggio: l'allarme è stato lanciato poco prima delle 17.30, per fortuna le condizioni dell'autista – un camionista di 35 anni – sono meno gravi di quanto ci si aspettava. E' stato accompagnato in ospedale da un'ambulanza dei volontari di Mazzano, e poi ricoverato in codice giallo alla Poliambulanza.