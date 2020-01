Investita mentre attraversa, sfonda il parabrezza e 'vola' a 6 metri di distanza

Lunghi istanti di paura lunedì mattina in città: una donna di 52 anni è stata investita lungo via Dalmazia. Stava attraversando la strada, quando è stata colpita da un'auto: catapultata sul cofano avrebbe battuto sul parabrezza, mandandolo in frantumi. Infine è stata sbalzata sull'asfalto, a circa sei metri di distanza.

Una bruttissima caduta, al termine della quale la donna avrebbe battuto la testa. Per lei si è inizialmente temuto il peggio, tanto che sono sopraggiunte due ambulanze in codice rosso. Per fortuna le condizioni della 52 enne (L.M.E. le iniziali) non sarebbero critiche: avrebbe riportato una trauma cranico e lombare. Dopo le prime cure, è stata trasferita alla Poliambulanza e poi ricoverata in codice giallo.

L'esatta dinamica di quanto accaduto, poco dopo le 7.30, è al vaglio degli agenti della polizia locale di Brescia, che hanno effettuato i rilievi di rito.