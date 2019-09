Scende dalla rampa del parcheggio, camion si schianta in piazza Vittoria

Cose da pazzi, verrebbe da dire. Di certo ha dell’incredibile il singolare episodio che si è verificato nella prima mattinata di martedì a Brescia: un grosso camion con rimorchio è rimasto bloccato, per ore, sulla rampa che conduce al parcheggio della centralissima piazza Vittoria.

Una manovra sbagliata

Impossibile per l’autista non vedere i cartelli, ben in mostra, che vietano l’accesso ai veicoli alti più di due metri. Difficile pure pensare che il camionista sia stato tradito dal navigatore. L’ipotesi più accreditata pare essere quella di una manovra sbagliata: il conducente del tir, probabilmente diretto nel cantiere dell’ex Standa, avrebbe imboccato la rampa proprio per riuscire ad accedere alla zona. Qualcosa è però andato storto e la cabina è finita contro la balaustra che si trova in fondo allo scivolo: impossibile proseguire e pure fare retromarcia, data la pendenza e il pesante carico.

La reazione del sindaco

Sconcerto tra i passanti e pure su Facebook: le foto del tir incastrato hanno già fatto il giro della rete e dato vita a polemiche e commenti. Nemmeno il sindaco di Brescia Emilio Del Bono si è astenuto dal dire la sua su quanto accaduto, attorno alle 8 di mattina, definendo il camionista ‘un irresponsabile’.

Parcheggio chiuso

Spetterà al conducente del mezzo pesante, che non si è fatto nulla, spiegare agli agenti della polizia locale le ragioni che lo hanno indotto a percorrere la stretta rampa d’accesso all'area di sosta interrata. Non sono mancati ovviamente i disagi, anche se contenuti: il parcheggio è chiuso - sia in entrata che in uscita - per consentire le operazioni di rimozione dell’autoarticolato, che si annunciano non facili.