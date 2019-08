Automobilista investe una bici e scappa: donna in gravi condizioni

Colpita da un'auto mentre percorreva in bici la rotonda che collega via del Serpente al quartiere Fornaci, è caduta rovinosamente a terra, rimediando gravi ferite. Vittima dell'incidente, avvenuto poco prima delle 11 di lunedì mattina a Brescia, una donna di 64 anni. La persona che guidava l'auto non si è nemmeno fermata per sincerarsi delle sue condizioni: è andata dritta per la sua strada, lasciandola sull'asfalto agonizzante.

Sono stati alcuni testimoni dello schianto a chiamare i soccorsi e a raccontare l'accaduto alla polizia locale di Brescia, che sta ricostruendo la dinamica e dando la caccia all'auto pirata. La 64enne è stata trasferita d'urgenza alla Poliambulanza e ricoverata in codice rosso: le sue condizioni sarebbero piuttosto critiche.

L'automobilista avrebbe invece le ore contate: gli agenti della locale hanno già individuato la macchina che ha urtato la bici e sarebbero risaliti anche al suo proprietario. Stando alle prime informazioni trapelate, si tratterebbe di un anziano residente nella Bassa Bresciana.