Investita da un'auto e sbalzata sull'asfalto, paura per una bambina

Tanta paura domenica sera per una bimba di 10 anni, rimasta coinvolta in incidente in via del Franzone a Brescia. Erano da poco passate le 20, quando la bambina è stata investita da un'automobile mentre si trovava in compagnia dei suoi familiari.

Scattato l'allarme al 112, sul posto sono state inviate una pattuglia della Locale e un'ambulanza, che l'ha trasportata d'urgenza all'Ospedale dei Bambini del Civile. Nell'urto col veicolo ha riportato lesioni serie, ma non le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione: è stata ricoverata in codice giallo.

Grandissimo lo spavento dei suoi familiari, che hanno assistito alla scena assieme ad alcuni passanti, le cui testimonianze - raccolte dai poliziotti - saranno fondamentali per ricostruire la dinamica e accertare le eventuali responsabilità dell'automobilista.