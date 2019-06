Auto si schianta contro un muro, morti un bimbo di 1 anno e la zia 26enne

Drammatico incidente sul Lago di Garda nel tardo pomeriggio di giovedì. Intorno alle 19, per cause in corso d'accertamento una Ford Fiesta è andata a sbattere contro il muro di cinta del Belfiore Park Hotel di Brenzone, mentre viaggiava in direzione di Malcesine.

In soccorso dei feriti sono arrivati gli uomini del 118 con ambulanze ed elicottero, ma per il piccolo Amir, un bimbo che avrebbe compiuto due anni ad agosto, e della zia 26enne Fatima Zahra non c'è stato nulla da fare. Il primo è morto sul colpo, la seconda dopo svariati tentativi di rianimarla. Entrambi sedevano sui sedili posteriori (il bambino era posizionato nel suo seggiolino).

Alla guida della Fiesta c'era la 25enne Souad, la mamma di Amir, mentre sul lato passeggero sedeva il marito 38enne di Fatima: entrambi sono rimasti feriti in modo serio. La famiglia è di Novellara, comune in provincia di Reggio Emilia.