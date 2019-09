Schianto tra auto: tre feriti, Statale chiusa e code chilometriche

Traffico impazzito lunedì mattina lungo la Strada Statale 42, a causa di un incidente che ha visto coinvolte tre auto. Tutto è accaduto verso le 8 poco dopo l'uscita di Breno, in direzione di Edolo: ancora da chiarire l'esatta dinamica della carambola, che è al vaglio dei Carabinieri di Breno.

Il primo bilancio è di 4 persone coinvolte di cui tre sono rimaste ferite. Nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni: dopo le prime cure sono state ricoverate in codice verde e giallo nei nosocomi della zona. Sul posto, oltre a tre ambulanze del 118, sono intervenuti i Vigili del Fuoco.

Pesanti invece le ripercussioni sulla viabilità. Per consentire i rilievi e i soccorsi la Statale è stata chiusa in entrambe le direzioni nel tratto dove si è verificato l’incidente: sia chi viaggia verso Edolo, sia chi deve raggiungere la città deve obbligatoriamente uscire a Breno. Il traffico, già inteso vista l’ora di punta, è letteralmente andato in tilt: lunghe code sono segnalate in entrambi i sensi di marcia.