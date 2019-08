Si schianta in bicicletta sotto gli occhi del marito, donna muore in ospedale

Non ce l'ha fatta la donna di Cremona caduta in bicicletta sabato in località Valle a Virle: è spirata in un letto della Poliambulanza di Brescia, dov'era stata ricoverata in condizioni disperate.

L'incidente è avvenuto verso mezzogiorno. Con la sua mountain bike, stava percorrendo la strada asfaltata che attraversa la valle quando - nel corso della discesa - ha perso il controllo del mezzo, probabilmente a causa di un dosso artificiale che non aveva visto. La caduta è stata rovinosa, coinvolgendo anche la testa.

I soccorsi erano arrivati dopo l'allarme lanciato dal marito, con lei in quel terribile momento. Poi la corsa disperata in ospedale a bordo di un'ambulanza della Croce Blu. Lunedì, purtroppo, è arrivato il tragico epilogo.