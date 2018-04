Schianto frontale tra un'auto e un furgone: un ferito in gravi condizioni

Grave incidente nel primo pomeriggio di mercoledì a Barghe: per cause ancora da chiarire un'auto e un furgoncino si sono scontrati frontalmente lungo la strada Provinciale 237. Lo schianto è avvenuto poco prima delle 13: un impatto tremendo, tanto che la centrale operativa del 112 ha inviatosul posto l'elisoccorso e tre ambulanze in codice rosso.

Stando alle prime informazioni trapelate, il bilancio è di tre feriti, di cui uno grave. Ad avere la peggio sarebbe stato il conducente dell'auto, una Ford Mondeo. Dopo le prime cure prestate sul posto, l'automobilista, un 67enne, è stato trasportato a bordo dell'eliambulanza al Civile di Brescia, dov'è stato ricoverato in codice rosso: le sue condizioni sarebbero critiche.

Meno gravi le ferite riportate dalla coppia, un uomo e una donna, che viaggiavano sul furgoncino: entrambi sono stati portati e poi ricoverati in codice giallo all'ospedale di Gavardo. La Provinciale è stata chiusa al traffico per circa un'ora, dalle 13 fino a poco dopo le 14, per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli coinvolti nell'incidente.

La dinamica dell'accaduto è al vaglio degli agenti dell'aggregazione di Polizia Locale della Valsabbia, coordinati dal comandante Fabio Vallini.