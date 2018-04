Terribile schianto nella notte, giovane donna perde la vita

Ancora sangue sulle strade bresciane: tragedia nella notte a Bagnolo Mella, una donna di 43 anni ha perso la vita a seguito di un terribile incidente stradale. La vittima si chiama Anna Piccininni, e abitava a Cigole: per cause ancora in corso di accertamento ha improvvisamente perso il controllo della sua auto, una Opel Mokka, ed è finita fuori strada.

La vettura si è ribaltata, a quanto pare lei sarebbe morta sul colpo nello schianto. Era da sola in macchina: è stato un automobilista di passaggio a dare l'allarme per primo. La centrale operativa dell'Areu ha inviato sul posto ambulanza e automedica, ma non c'è stato niente da fare.

Medici e operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale, sul luogo dell'incidente anche i Vigili del Fuoco. Lo schianto poco più tardi delle 2.30 lungo la Ss45bis.

Come detto la Opel guidata da Piccininni ha sbandato ed è finita fuori strada. La donna viaggiava in direzione Manerbio, sembra stesse tornando verso casa. Con il passare delle ore si attendono informazioni più precise.