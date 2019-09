Auto si schianta lungo il viale, ragazzo soccorso da vigili del fuoco e ambulanze

Pochi minuti prima delle 23 di lunedì 2 settembre, un'auto fuori controllo si è schiantata lungo Viale Italia a Bagnolo Mella, nei pressi dell'Oleificio Vitalba.

Per soccorrere l'automobilista, un giovane di 33 anni, sono stati inviati in codice rosso due ambulanze, i vigili del fuoco di Brescia e una pattuglia della Stradale.

Il 33enne ha riportato lesioni serie, ma le sue condizioni non sembrano destare eccessiva preoccupazione (verrà ricoverato in codice giallo, probabilmente). Ancora non si conosce la dinamica del sinistro.