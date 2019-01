Notte di sangue in autostrada: un morto e tre feriti, tra cui una bambina

Due incidenti nella notte sull'autostrada Milano-Venezia, a meno di mezz'ora l'uno dall'altro e in entrambi i casi all'altezza dell'aeroporto di Orio al Serio, tra le uscite di Bergamo e Seriate: il tragico bilancio è di un morto e tre feriti, tra cui una bambina. La dinamica dell'accaduto è al vaglio della Polizia Stradale.

E' successo solo poche ore fa, e dunque molti dettagli sono ancora da chiarire. Il primo incidente a pochi minuti dall'1.30: a quanto pare solo una vettura, che sarebbe uscita di strada fino a schiantarsi. A bordo un uomo di 40 anni e la figlia ancora piccola di 9: sono stati soccorsi dall'automedica e dalle ambulanze della Croce Rossa di Alzano e di Padana Emergenza di Mornico al Serio, tutti e due ricoverati all'ospedale Papa Giovanni in codice giallo.

Ben più grave il secondo incidente, poco prima delle 2. Sulla stessa tratta, e a pochi centinaia di metri di distanza: l'auto guidata da un uomo di cui ancora non si conoscono le generalità si è schiantata contro un Tir che viaggiava sulla stessa corsia. La vettura è rimasta schiacciata sotto il rimorchio, senza lasciare scampo al conducente. Ferito solo in modo lieve il conducente del camion: è stato trasferito in ospedale, alla clinica Gavazzeni di Bergamo, da un'ambulanza della Croce Rossa di Seriate.