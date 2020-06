Auto si schianta, ferite mamma e figliolette: bimba soccorsa dall’eliambulanza

Una sbandata poi lo schianto, violento, nel campo. La gita domenicale per una famiglia di casa nel Mantovano si è conclusa nel peggiore dei modi: l’auto sulla quale viaggiavano (una Crysler) è uscita di strada, finendo nell’erba che costeggia la Provinciale 343.

Tutto è accaduto attorno alle 13.30, lungo l'arteria che collega la provincia di Mantova alla Bassa bresciana, in territorio di Asola. Stando alle prime ricostruzioni, il 40enne di origine rumena al volante avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo dell’auto lungo un rettilineo per cause da accertare.

Violento l’impatto: l'auto è andata praticamente distrutta. Oltre al 40enne, nell'abitacolo erano presenti la moglie 37enne e le loro due figlie di 11 e 9 anni. La giovane madre è stata estratta dalle lamiere dai Vigili del Fuoco ed è poi stata trasferita in ambulanza all’ospedale di Cremona. Avrebbe rimediato seri traumi, ma non sarebbe in gravi condizioni. Mentre le due bimbe sono state trasportate al Civile di Brescia.

Per la più piccola si è inizialmente temuto il peggio: è stata trasportata con l’eliambulanza e poi ricoverata in codice rosso. Per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. Lievi ferite per il padre, che non ha avuto bisogno di cure ospedaliere.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Oltre ai sanitari del 118 e ai Vigili del Fuoco, sul posto sono intervenuti i Carabinieri a cui sono affidati i rilievi per ricostruire l'accaduto.