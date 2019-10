Auto centra uno scooter, poi la brutta caduta sull’asfalto: uomo soccorso dall’eliambulanza

Lo schianto contro un’auto, poi la terribile caduta dal scooter: per lunghi istanti si è davvero temuto il peggio. Lo spaventoso incidente domenica mattina lungo la Statale 237 del Caffaro, a poca distanza dalla Rocca d’Ano. L’allarme è scattato alle 10.30 e sul posto sono sopraggiunte due ambulanze in codice rosso. Non solo, da Verona si è alzato in volo l’elisoccorso.

L’emergenza è rientrata poco dopo l’arrivo dei sanitari: il 58enne che era a bordo dello scooter aveva rimediato seri traumi ma le sue condizioni sono apparse meno gravi di quanto emerso in un primo momento. È stato trasferito, a bordo dell’eliambulanza, al Civile di Brescia e poi ricoverato in codice giallo.

I rilievi dell'incidente, che ha coinvolto un maxi scooter e una Opel Station Wagon, sono stati effettuati dalla Polizia Stradale di Montichiairi a cui spetta ricostruire la dinamica. Le operazioni di soccorso non hanno imposto la chiusura del tratto di strada, ma si sono comunque formate alcune code per la presenza di diversi curiosi che rallentavano la marcia.