Terribile schianto nella notte, giovane uomo perde la vita

Tragico schianto sabato notte lungo via Roma a Corzano. Nell'incidente, che ha coinvolto due auto, ha perso la vita Andrea Ismondi, 36enne originario di Orzinuovi e di casa a Comezzano Cizzago. L'uomo era al volante della sua Ford Fiesta che, pare a causa di una mancata precedenza, si è scontrata contro una Fiat 500 sulla quale viaggiavano tre ragazze. Un impatto devastante che non ha lasciato scampo all'automobilista.

Tutto è accaduto poco prima della mezzanotte: sul posto sono giunte due ambulanze e un'automedica a sirene spiegate e anche una squadra dei Vigili del Fuoco. Per il 36enne purtroppo non ci sarebbe stato più nulla da fare: sarebbe morto sul colpo.

Ferite, ma in modo lieve, le tre ragazze - di 18, 19 e 20 anni - che viaggiavano sull'utilitaria italiana. Dopo le prime cure sul posto sono state trasportate all'ospedale di Chiari e alla Poliambulanza, per gli accertamenti del caso.

La dinamica è al vaglio della polizia stradale, che ha raccolto i rilievi. Stando a una prima ricostruzione la Ford Fiesta non avrebbe rispettato una precedenza, finendo per colpire in pieno l'utilitaria italiana.