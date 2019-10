In pensione da poco, notaio va in vacanza e si schianta: morto sul colpo

Da pochi mesi era andato in pensione: si stava godendo qualche giorno di vacanza in Polonia, quando si è consumata la tragedia. Morto sul colpo a seguito del terribile incidente stradale in cui è rimasto coinvolto: a bordo della sua auto presa a noleggo ha sbandato, forse a causa di un malore, e si è schiantato contro due camion che viaggiavano in direzione opposta.

La vittima è il 75enne Alberto Pezzoli, notaio bergamasco conosciuto nel Bresciano anche per la sua grande passione per le auto d'epoca. Per lui, purtroppo, non c'è stato niente da fare: la salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria polacca, che molto probabilmente chiederà di eseguire l'autopsia.

In pensione da pochi mesi

Come detto, non si esclude che all'origine del sinistro ci sia stato un improvviso malore. L'auto di Pezzoli ha sbandato e ha invaso la corsia opposta di marcia, proprio mentre stavano sopraggiungendo i due Tir. Solo lievi ferite per i due camionisti.

Professionista stimato e conosciuto, era andato in pensione la scorsa estate dopo quasi 40 anni di onorata attività. Aveva cominciato a praticare la professione di notaio nel 1981, a Caravaggio: pochi anni dopo si era trasferito a Treviglio, dove ha poi avviato lo studio che l'ha reso celebre, in provincia e non solo.