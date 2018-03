Terribile schianto tra un camion e due furgoni: un morto e due feriti

Terribile incidente stradale lunedì pomeriggio al confine tra le province di Brescia e Cremona: nello schianto frontale in cui sono rimasti coinvolti tre veicoli ha perso la vita il 66enne Sergio Trezzi, noto tipografo di Crema. Ci sono altri due feriti, ma non gravi: un 55enne bresciano di Cadignano, frazione di Verolanuova, e un 47enne di Verona.

La dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia Stradale: tutto sarebbe successo poco prima delle 16, per cause ancora in fase di accertamento. Sta di fatto che lungo Via Bergamo, la Provinciale Soncinese tra Soncino e Casalbuttano, un furgone avrebbe improvvisamente sbandato fino a invadere la corsia opposta, proprio mentre transitava un mezzo pesante.

Impatto inevitabile: lo schianto frontale tra i due veicoli ha innescato una paurosa carambola, che ha coinvolto anche il Volkswagen Caddy che passava dall'altra parte della carreggiata, e dove appunto a bordo si trovava la vittima.