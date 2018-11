Spaventoso frontale con un furgone, gravissimo ragazzo: sta lottando per la vita

Un ragazzo di soli 20 anni lotta per la vita, in letto dell'ospedale Civile di Brescia in seguito ai gravissimi traumi riportati in un incidente stradale che si è verificato sabato sera. Il giovane - di origine senegalese e residente nella Bergamasca- era al volante di una Lancia Ypsilon, ridotta ad un ammasso di lamiere ed irriconoscibile dopo lo schianto, avvenuto lungo la Statale 42, tra Rogno e Pian Camuno.

Operato d'urgenza

Le sue condizioni sono apparse critiche fin dai primi istanti: trasportato d'urgenza, a bordo di un'eliambulanza, al Civile di Brescia, è stato immediatamente sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Il quadro clinico è ancora gravissimo e la prognosi resta riservata.

Migliorano invece le condizioni del passeggero della Ypsilon, un 21enne senegalese di casa a Darfo Boario Terme: trasferito in elisoccorso e ricoverato alla Poliambulanza, non sarebbe in pericolo di vita. Altre due persone sono rimaste ferite nell'incidente che ha coinvolto, oltre all'utilitaria, un furgone della ditta Ducoli Achille di Darfo Boario e un'Audi Q3. Sia l'operaio 29enne che l'uomo al volante del Suv sono stati portati all'ospedale di Esine: avrebbero riportato lievi traumi.

La dinamica

La dinamica è stata ricostruita dai carabinieri di Breno, intervenuti sul posto insieme a una squadra dei vigili del fuoco. Stando a quanto emerso, l'utilitaria, che viaggiava verso Pisogne, avrebbe improvvisamente invaso l'opposta corsia, finendo per colpire la fiancata dell'Audi prima di schiantarsi frontalmente contro il furgone.