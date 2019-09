Si addormentano in barca e si schiantano contro gli scogli: gravi due ragazzi

Sono ricoverati entrambi in gravi condizioni i giovani turisti tedeschi, un ragazzo di 30 anni e una ragazza di 27, che mercoledì mattina si sono schiantati in barca contro gli scogli della spiaggia in località Pozza, a Torri del Benaco sul lago di Garda.

Tutto è successo intorno alle 8: non è chiaro il motivo dell'improvvisa deriva, non si esclude un colpo di sonno. In pochi minuti sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Guardia Costiera, oltre ad ambulanza e automedica.

La ragazza è stata trasportata in ospedale a Peschiera, in codice giallo: sono più gravi le condizioni del probabile fidanzato, che invece è stato ricoverato in ospedale in elicottero, a Borgo Trento a Verona.