A fuoco un palazzo pieno di bombole del gas: tragedia sfiorata in Valcamonica

Un'altra tragedia sfiorata, ancora una volta per un malfunzionamento della canna fumaria dovuto all'accumulo di fuliggine: le fiamme dal camino sono divampate alle travi del tetto, e hanno distrutto l'intera copertura. Questo il bilancio dell'incendio di mercoledì sera a Montecchio, frazione di Darfo Boario Terme: una palazzina inagibile, tre famiglie evacuate, sette persone al momento senza casa.

E poteva andare peggio: al piano terra dello stabile sono state recuperate numerose bombole di gas, circa una ventina, tenute in condizioni tutt'altro sicure, che sono state rapidamente portate all'esterno dai Vigili del Fuoco intervenuti. Le fiamme per fortuna si sono limitate ai piani alti: ma chissà cosa sarebbe potuto succedere, chissà che esplosione, se il fuoco nel suo bruciare avesse raggiunto anche il pianterreno.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 19, a seguito di segnalazione dei residenti del quartiere che l'hanno detto agli occupanti del palazzo. Da fuori infatti si notava un fumo anomalo provenire dal tetto, che in pochi attimi ha cambiato colore, ha preso il colore del fuoco. Sono bastati altri pochi minuti prima che il calore facesse esplodere i lucernari in vetro, e il tetto fosse interamente avvolto dalle fiamme.

La palazzina in questione si trova in località Barbara, nel quartiere di Montecchio non lontano dalla superstrada. Una volta allertato il 112, la centrale operativa ha inviato sul posto più squadre dei pompieri: ci sono volute delle ore per spegnere l'incendio. Per fortuna nessuno si è fatto male, e nessun intossicato. Tutti gli appartamenti sono stati evacuati e svuotati: in queste ore sono attesi nuovi accertamenti.