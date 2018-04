In azienda brucia un silos: la puzza si sente a chilometri di distanza

Incendio all'alba della domenica di Pasqua alla Fassa Bortolo, tra Castenedolo e Montichiari: a prendere un fuoco un silos esterno utilizzato per lo stoccaggio dei materiali. Ci sono volute diverse ore per domare le fiamme, ma fortunatamente non si sono registrati né feriti né intossicati.

L'allarme è stato lanciato già la mattina presto: sul posto oltre ai Vigili del Fuoco anche i Carabinieri. Le cause dell'incendio sarebbero comunque di origine accidentale. Le fiamme sono divampate all'interno di un silos di stoccaggio: oltre al materiale contenuto dal silos il fuoco ha danneggiato anche la copertura della struttura.

Mentre ancora i pompieri cercavano di spegnere le fiamme, un forte (e fastidioso) odore si è propagato nell'aria, diffondendosi a chilometri di distanza. E' stato sentito, o meglio “annusato”, anche alla periferia di Castenedolo e nella frazione di Vighizzolo, a Montichiari.