Le e-bike "vanno a ruba": furto da 100mila euro

Venti biciclette rubate, bottino da 100mila euro. Hanno scelto bene i modelli da prelevare i ladri che nella notte tra venerdì e sabato hanno compiuto un'incursione nel negozio di e-bike “Ruota Libera” di via Mandolossa, nel territorio comunale di Gussago.

Il colpo è avvenuto attorno alle 4. Quattro anche i componenti della banda, tutti incappucciati: dopo aver tagliato il lucchetto di una delle porte, i ladri hanno manomesso il meccanismo di apertura del cancello, potendo così entrare con un furgone. In retromarcia, col mezzo hanno mandato in frantumi una delle vetrate, avendo così libero accesso alle due ruote. Una ventina le biciclette rubate, tutto mountain bike elettriche, delle marche Husqvarna, Lombardo e Haibike, come riportato dal Giornale di Brescia.

Il valore dei mezzi si aggirerebbe, secondo una prima stima, attorno ai 100mila euro. I ladri sono stati interrotti dal suono dell'allarme e dall'abbaiare del cane, rumori che hanno risvegliato i titolari che abitano sopra l'esposizione. I malviventi, saliti sul furgone carico di biciclette, hanno rapidamente fatto perdere le loro tracce. Laconico il commento espresso dai proprietari su Facebook: "Tutto stava andando troppo bene". Indizi utili alle indagini potrebbero arrivare dai rilevatori di targhe posizionati nei pressi della zona.