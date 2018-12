Furti a raffica in negozi, distributori e aziende: sgominata banda di bresciani

In quattro mesi - tra aprile e luglio 2018 - avrebbero messo a segno la bellezza di 10 colpi. Nel mirino della banda di bresciani sono finiti alcuni distributori di carburante, gelaterie, aziende, supermercati e pure un'autoscuola. Ladri di professione, così i componenti del gruppo criminale vengono definiti dai carabinieri di Gussago che, dopo alcune settimane di indagini, hanno individuato tutti i membri e messo fine alle razzie .

In manette sono finiti tre uomini, tutti bresciani: un 37enne, un 46enne e un 47enne. Per due di loro si sono aperte le porte del carcere Canton Mombello, il terzo è invece stato sottoposto all'obbligo di dimora a Brescia. Sarebbero loro i responsabili delle tante spaccate con tombino che si sono registrate in città, a Gussago e a Cellatica.

I colpi messi a segno

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la banda sarebbe responsabile di almeno 10 spaccate. La prima lo scorso aprile, al distributore di via Valle Camonica a Brescia. Il mese successivo i tre ladri hanno 'ripulito' un supermercato e un benzinaio di Gussago, poi hanno visitato per due volte di fila un’autoscuola del medimo paese. Stessa sorte per un distributore, con annessa tabaccheria, di via XXV aprile a Brescia, anche questo razziato per ben due volte nel giro di quindici giorni. Il gran finale a luglio, quando i tre hanno rubato in una ditta di Cellatica e all'interno di una gelateria di via Cattaneo a Brescia.

Sempre uguale il modus operandi. Per fare irruzione nei locali non andavano per il sottile: si aprivano un varco nelle vetrate usando un grosso piede di porco, un masso o più semplicemente un tombino. Danni ingenti per bottini esigui: si accontentavano di tutto purché fosse facilmente monetizzabile. Nelle varie razzie si sono portati via gratta e vinci, sigarette, smartphone e computer, televisori e, quando andava bene, denaro contante.