Il dramma di Guido, papà di due bambini: ucciso giovanissimo dalla malattia

Travagliato e Iseo piangono la scomparsa Guido Speziani, classe 1985, spentosi venerdì sera dopo aver perso la sua battaglia - lunga 2 anni - contro una grave malattia, a causa della quale era ricoverato alla Domus Salutis di Brescia.

Speziani era originario di Travagliato, dove in passato aveva fatto parte della banda di paese. Dopo il matrimonio si era trasferito a Iseo: qui in tanti lo ricordano con affetto per la sua partecipazione alla vita parrocchiale.



La sua scomparsa lascia nel dolore la moglie, molto conosciuta per il suo ruolo di maestra d'asilo, e i suoi figlioletti: un bimbo di un anno e una bambina di quattro.