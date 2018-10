Addio a Mariagrazia, stroncata dalla malattia: "Ora vive dentro di noi"

Ghedi e Montirone in lutto per la scomparsa di una giovane mamma. Mariagrazia Conchieri si è spenta martedì, dopo aver lottato contro una grave malattia. Ha combattuto a lungo, affrontando anche diverse operazioni, ma non è riuscita a sconfiggere il brutto male, un cancro al seno, che l'ha strappata all'affetto del marito e dei giovani figli a soli 55 anni.

La notizia della sua prematura scomparsa si è rapidamente diffusa anche sui social e in tanti hanno voluto lasciare un ultimo messaggio sulla bacheca Facebook della donna. Strazianti le parole del marito Paolo: "Il mio amore Grazia è in paradiso, ma lei è viva dentro di noi e finché viviamo ci guiderà".

Proprio lui, nei giorni scorsi, quando le condizioni della compagna sono precipitate, aveva invitato tutti gli amici, virtuali e reali, a dire una preghiera per lei. Una donna splendida e dolce, sempre disponibile per tutti; un esempio di forza e di coraggio. Così Mariagrazia, per tutti Grazia, viene ricordata da i tanti amici e conoscenti che hanno riempito il suo diario virtuale di strazianti messaggi d'addio: “Una grande donna. Non dimenticherò la sua classe, la sua cultura e la grande delicatezza" scrive Roberto. "La vita è ingiusta, molto ingiusta, con i buoni. Che Dio ti illumini col suo amore resta sempre accanto a Paolo e a noi " è il pensiero di Barbara.

Decine di persone sono attese per l'ultimo saluto che sarà celebrato giovedì mattina, alle 10.30, nella chiesa parrocchiale di Montirone. Oltre al marito Paolo, e ai figli Omar e Francesca, lascia il fratello Silvano e le sorelle Enrichetta e Rosa.