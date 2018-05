Precipita dal ponte alto 4 metri: il giallo della ragazza caduta nel fiume

Sembra ormai davvero risolto il giallo della misteriosa caduta, nel cuore della notte, che ha coinvolto una ragazza di appena 18 anni – di origini polacche ma residente in Valcamonica – che verso le 2 di domenica è precipitata per diversi metri dal ponte che attraversa il torrente al confine tra Pisogne e Piancamuno, vicino alla Provinciale di Gratacasolo.

La ragazza non era sola, insieme a lei un'altra persona: un ragazzo, probabilmente un coetaneo, che per primo ha allertato i soccorsi e agli stessi avrebbe raccontato di una caduta accidentale. Nessun suicidio, nessun litigio: la versione pare definitiva, accertata anche a seguito delle verifiche dei carabinieri che hanno in carico le indagini, che comunque proseguono.

Non è stato facile recuperare la giovane ferita: caduta da quasi quattro metri, avrebbe sbattuto con violenza contro il fondale (basso) del torrente. Non è in pericolo di vita, ma si è fatta parecchio male: oltre a varie contusioni si contano diverse fratture, anche multiple.

E' stata recuperata dagli operatori sanitari della Croce Blu di Lovere, visitata dai dottori dell'automedica e poi trasferita in ambulanza fino a Rogno, dove c'era ad aspettarla l'elisoccorso che l'ha poi trasportata in ospedale, al Civile di Brescia dove è tutt'ora ricoverata.