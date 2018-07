Tuoni e raffiche di vento: tempeste di grandine sferzano il Bresciano

Nella notte tra domenica e lunedì, violenti temporali si sono abbattuti su gran parte della provincia di Brescia, interessando soprattutto pianura e l'arco prealpino.

La perturbazione si è spostata da ovest verso est, portando con sé - oltre alla pioggia - intense raffiche di vento e forti grandinate. Come a Provaglio d’Iseo, dove - attorno alle 1.30 - la grandine ha ricoperto di bianco strade e giardini. Stessa sorte anche a Lonato del Garda, raggiunta dalla tempesta un’ora più tardi (guarda video).



Numerose le chiamate ai vigili del fuoco, per strade, cantine allagate e alberi caduti; come in città a Brescia, dove un grosso albero è caduto all'incrocio tra via Cucca e via Albertano, rischiando di travolgere alcune auto in sosta.