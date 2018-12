Follia tra le mura di casa: lite tra fratelli finisce a coltellate

Hanno litigato per motivi che, al momento, non sarebbero riusciti a spiegare neppure loro. Prima gli insulti, poi le botte e infine una coltellata che ha ferito uno dei due. Protagonista una coppia di fratelli italiani di casa a Gottolengo. Il furibondo litigio, sfociato in una brutale aggressione, lunedì sera tra le mura dell'appartamento dove entrambi vivono - un'abitazione del villaggio Don Pietro Merigo- sotto gli occhi terrorizzati dell'anziana madre.

Una lite, poi la coltellata

Stando a quanto ricostruito il litigio sarebbe scoppiato proprio all'ora di cena e i due avrebbero discusso parecchio e animatamente prima di passare alle mani. Forse al termine di una collocazione, il fratello minore ha impugnato un coltello da cucina e ha messo fine alla zuffa colpendo il 'rivale'.

I soccorsi

Ad evitare che la situazione degenerasse ulteriormente, il tempestivo intervento dei carabinieri di Verolanuova, allertati attorno alle dieci di sera. Sul posto sono intervenute anche due ambulanze in codice rosso: ad avere la peggio è stato il fratello maggiore, un 47enne, ferito da un colpo di fendente nella zona compresa tra il pettorale e la spalla. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato d'urgenza al Civile. Al contrario di quanto temuto in un primo momento, le sue condizioni non sarebbero gravi. Il fendente non è andato profondità e non ha compromesso gli organi vitali: se l'è cavata con due punti di sutura.

Le indagini

Il fratello minore è invece stato accompagnato in caserma dov'è stato trattenuto tutta la nottata, con l'accusa di lesioni gravi. Nelle prossime ore comparirà davanti al giudice del tribunale di Brescia che deciderà quali misure adottare.