Medico, professore e musicista, tutto il paese piange il dottor Stefanelli: “Maestro di cuore e scienza”

Si è spento nella notte tra lunedì e martedì, all’età di 67 anni, il dottor Giuseppe Stefanelli: stimato medico dentista e professore universitario, viveva a Chiari con la famiglia. Da tempo lottava contro una malattia che se lo è portato via.

La tragica notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente in paese e anche sui social. In molti lo hanno ricordato: pazienti, alunni e anche i tanti amici con cui ha condiviso la passione per la musica.

“Grazie Prof per i tuoi insegnamenti e per l'eredità culturale che ci lasci”, si legge sulla pagina Facebook del professore, e ancora: “Buon viaggio maestro di cuore e scienza”.

Stimato medico e amato professore

Laureato all’ Università Statale di Milano nel 1978, si era specializzato in odontoiatra nel 1982 concentrando i suoi studi in campo gnatologico, ortodontico e posturale. Nel 1990 aveva conseguito il Master in Applied Kinesiology.

Aveva tenuto corsi di perfezionamento sul tema gnato-posturale in diverse università italiane (Torino, Milano, Trieste, Roma, Genova ) ed era conosciuto anche all’estero: aveva insegnato alla Tufts University di Boston e all’università di Santiago, oltre ad aver pubblicato numerosi articoli e libri.

Centinaia di persone sono attese per l’ultimo saluto che sarò celebrato giovedì pomeriggio (alle 16) nel Duomo di Chiari. Lascia la moglie Marina, i figli Alberto e Fernanda, gli amati nipoti e i fratelli Massimo e Michela.