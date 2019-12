Lumezzane dice addio a Giambattista Zobbio, fondatore della FonStamPress

Valgobbia in lutto per la morte dell'imprenditore Giambattista Zobbio, fondatore con la famiglia della fabbrica FonStamPress di Lumezzane, specializzata nella fusione e nella pressatura di metalli. L'azienda si trova in via Industriale nella frazione di San Sebastiano. Nel corso degli anni si è ampliata annettendo una torneria e altre ditte operanti nel settore.

Zobbio si è spento all'età di 84 anni a seguito di una breve malattia. "Un giorno ci ritroveremo...", scrive l'amata moglie Sandra nel necrologio. Oltre a lei, ne piangono la scomparsa i figli Pierangelo, Corrado, Cristina e Rossella. Condoglianze alla famiglia è stata espressa anche dal presidente del consiglio comunale.



Le esequie saranno celebrate lunedì 16 dicembre, alle 10, partendo dalla sala del commiato Benedini in via Ragazzi del '99 a Sant'Apollonio: il corteo funebre proseguirà in direzione della chiesa parrocchiale di San Sebastiano a Lumezzane. Il noto imprenditore sarà poi sepolto nel cimitero Unico.