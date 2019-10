"Dobbiamo consegnare un regalo", poi la rapina da incubo: disabile preso a pugni da tre malviventi

Un tentativo di furto finito in rapina. Malviventi senza scrupoli che non avevano esitato a prendere a pugni un 44enne, affetto da un lieve ritardo mentale, pur di ritagliarsi una via di fuga. A uno di loro era andata male: era stato bloccato dai carabinieri intervenuti dopo l'allarme lanciato dai vicini. Le complici erano invece riuscite a fuggire, ma per una di loro le manette sono scattate all'alba di mercoledì. In carcere, dopo mesi di indagini, è finita una 55enne di Gussago.

Banditi in casa con uno stratagemma

Lo scorso apirle, la banda era entrata in casa del 44enne, situata a Ghedi, con una stratagemma: ‘Dobbiamo consegnare una regalo per tuo papà’ avevano detto i tre per farsi aprire la porta, che in quel momento era solo nell’abitazione.

Il giovane uomo si era però insospettito quando i tre avevano cominciato a girare per l’appartamento, in cerca di oro e contanti e aveva cominciato a gridare per chiedere aiuto. Non solo urla: mentre le due donne si davano alla fuga, il 44enne era riuscito ad avvinghiarsi alla gamba del terzo ladro.

Disabile preso a pugni

Il malvivente, per liberarsi, aveva ripetutamente colpito il 44enne alla testa con violenti pugni, trascinandolo giù dalle scale, fino a raggiungere la strada. La vittima non aveva però mollato la presa: i vicini di casa si erano accorti di quanto stava accadendo e avevano dato l’allarme.

I carabinieri prontamente intervenuti avevano tratto in arresto il ladro: un 47enne nomade italiano residente nel modenese, con precedenti specifici.