Nella cava dismessa un maxi-parcheggio abusivo da 400.000 metri quadrati

Un maxi-parcheggio abusivo da oltre 400mila metri quadrati – per intenderci: le misure di una sessantina di campi da calcio a undici – in cui erano “piazzate”, in attesa di essere vendute o trasferite, più di 4000 automobili: è stato tutto posto sotto sequestro dagli agenti della Polizia Provinciale su indicazione della Procura di Brescia. Nei guai, scrive il Giornale di Brescia, ci è finita un'azienda con sede nel Mantovano che appunto “gestiva” l'occupazione del terreno.

Siamo a Ghedi, in una ex cava nell'Ambito estrattivo 42, considerata di per sé una zona “delicata” anche dal punto di vista normativo, e non solo ambientale. Eppure come se niente fosse, almeno fin quanto emerso dalle indagini di Procura e Polizia Provinciale, i titolari dell'azienda avevano trasformato l'area in un maxi-parcheggio senza averne titolo.