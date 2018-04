Colonna di fumo nero nel cielo: brucia un'azienda, migliaia di euro di danni

Il fumo nero che si è levato domenica pomeriggio da un'azienda agricola di Ghedi si vedeva anche a centinaia di metri di distanza, perfino dal centro del paese: fortunatamente le fiamme sono state spente appena in tempo, prima che potessero “produrre” danni irreparabili all'azienda dove sono divampate. Il fuoco infatti si è fermato all'esterno, domato dai Vigili del Fuoco prima che fosse troppo tardi.

Si contano i danni, comunque: l'incendio ha bruciato vario materiale da lavoro, soprattutto bancali in legno, poi ha danneggiato un'automobile, un furgone e un rimorchio per il trasporto dei cavalli. Non è chiara l'origine del rogo: non si è esclude ancora l'atto vandalico fine a se stesso, oppure l'incendio divampato per puro caso, ma sempre per mano dell'uomo.

Forse qualcuno che passava in zona, che non ha badato a quello che stava facendo: in ogni caso, ancora si cerca l'eventuale innesco. Come detto, le fiamme hanno provocato danni per migliaia di euro. L'allarme è stato lanciato nel primo pomeriggio di domenica.

Sul posto sono intervenute quattro squadre dei Vigili del Fuoco, arrivate da Brescia e Verolanuova. L'allarme sarebbe stato lanciato da più persone, che si sarebbero accorte del fumo e delle fiamme. Non è stato facile domare l'incendio, per fortuna senza feriti. Poteva andare peggio: il rogo avrebbe potuto raggiungere anche l'interno dell'azienda, e l'azienda vicina.

Sarebbe stato un vero disastro. Le indagini sono affidate ai carabinieri: nessun dubbio sul fatto che non si sia trattata di una causa “naturale”. Resta da capire se sia stato fatto per sbaglio, o se invece sia stato fatto apposta.