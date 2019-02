Servizio a domicilio per 'pippare' cocaina: il pusher arrivava in bicicletta

GHEDI. Un marocchino clandestino di 37 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione e traffico di stupefacenti. Il pusher è stato fermato in via Dante in sella alla sua bicicletta: era solito fare consegna a domicilio pedalando da un cliente all'altro per le vie del paese.

Perquisito dai militari, addosso gli sono stati trovati 16,5 grammi di cocaina e 1.575 euro in contatti, frutto dell'attività di spaccio. Sabato mattina il 37enne è stato portato davanti a un giudice, che ha convalidato il fermo e disposto l'espulsione dal territorio italiano. Il rimpatrio coatto verrà gestito dalla Questura di Brescia.