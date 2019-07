Si sente male in casa: lo trovano sul pavimento dopo tre giorni, è ancora vivo

Da pochi mesi viveva da solo, dopo la morte del marito: si è sentito male tre giorni fa e nessuno si è accorto di lui, finché alcuni amici non sono arrivati a casa e preoccupati hanno allertato le forze dell'ordine. L'hanno trovato steso a terra, sul pavimento, ormai privo di sensi, in condizioni disperate ma ancora vivo.

Trasferito d'urgenza in ospedale, in codice rosso, le sue condizioni sono molto gravi. La vittima dell'improvviso malore è il 60enne Italo Filippini, muratore di Gargnano. Si sarebbe sentito male, forse, a causa del caldo: sta di fatto che una volta a terra non ha più avuto la forza di rialzarsi, né di chiamare aiuto.

Sul posto la Polizia Locale, i Vigili del Fuoco (che hanno sfondato la porta, per entrare), l'ambulanza e l'automedica. Filippini è stato rianimato al lungo, una volta stabilizzato è stato accompagnato in ospedale, al Civile. Per tre giorni non ha mangiato né bevuto. E' stato salvato appena in tempo.