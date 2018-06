Dramma in famiglia: padre di due figli muore stroncato da un improvviso malore

Tutto il paese si stringe al cordoglio della famiglia di Angelo Salcuni, morto a soli 62 anni stroncato da un improvviso malore. A Inzino di Gardone Valtrompia, dove abitava da tempo, lo conoscevano in molti. La tragedia si è consumata nei giorni scorsi, lasciando sgomenta la comunità.

Marito amorevole e padre premuroso, si è sentito male all'improvviso: purtroppo per lui non c'è stato niente da fare. In tanti lo stanno ricordando su Facebook: "Resterai per sempre nei nostri cuori", scrive Graziella.



I funerali saranno celebrati venerdì pomeriggio alle 16, nella chiesa parrocchiale di Marcheno. Lo piangono la moglie Maria, i figli Luca e Matteo e l'adorata nipotina Giorgia.