Tragedia a Capodanno: colpita da un malore, donna muore durante il cenone

Doveva essere una notte di San Silvestro piena di gioia e allegria quella appena trascorsa e invece per una famiglia si è trasformata in una vera tragedia: una donna di soli 51 anni è morta durane il cenone.

Stando alle prime informazioni trapelate, la donna ha accusato un grave malore all'interno di un ristorante di Gambara dove stava probabilmente trascorrendo la serata in compagnia di alcuni parenti ed amici. La chiamata al 112 è scattata verso 00.16 dal noto locale che si affaccia sulla provinciale 24.

Sul posto si sono precipitate un'ambulanza in codice rosso e un'automedica: per lei purtroppo non c'è stato più nulla da fare e i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso. Come prevede la prassi sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Gambara.